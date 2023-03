Die Lage am Morgen Putins Krieg, Putins Tote

Konkrete Zahlen nennt Putin nicht. Der Thinktank CSIS in der US-Hauptstadt Washington schätzt die Zahl der Gefallenen auf russischer Seite inzwischen aber auf 60.000 bis 70.000 Mann. Damit seien in der Ukraine mehr Russen ums Leben gekommen als in allen russischen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen, analysiert das Institut. Jeden Monat würden derzeit beispielsweise 35-mal mehr russische Soldaten ums Leben kommen als im Afghanistankrieg in den Achtzigerjahren. Es ist ein trauriger Rekord.

Putins Krieg in der Ukraine dürfte heute auch das in Indien beginnende Treffen der Außenminister der G-20-Staaten überschatten. Das Treffen könnte interessant werden, weil daran nicht nur US-Außenminister Antony Blinken, sondern auch der russische Außenamtschef Sergej Lawrow teilnehmen soll. Bei einer der letzten Begegnungen dieser Art verließen die Russen den Saal, als westliche Vertreter den Krieg in der Ukraine verurteilten.

Mit dabei ist außerdem der chinesische Außenminister Qin Gang. Ob es zu einer Begegnung zwischen dem Amerikaner und dem Chinesen kommen wird, ist noch offen. Blinken warnte die Chinesen erneut vor Waffenlieferungen an Russland. Washington werde nicht zögern, Sanktionen gegen chinesische Firmen oder Einzelpersonen zu verhängen, falls sie die Sanktionen gegen Russland unterlaufen, so der US-Außenminister.

Daten über Russlands Gefallene: Die Toten, die Putin verschweigt

Die jüngsten Entwicklungen: Mehrere Flugobjekte wurden zuletzt über Russland abgeschossen – der Kreml reagiert. Kiew spricht von »immer härteren« Kämpfen im Osten. Und: Hacker verbreiten Raketenalarm in Moskau. Der Überblick.

Dänemark schafft Feiertag ab, um sein Militär zu finanzieren: Kopenhagen will das Zwei-Prozent-Ziel der Nato schneller erreichen als geplant. Dafür muss mehr Geld in die Staatskasse fließen. Das Parlament traf nun eine ungewöhnliche Entscheidung.

Linke, Russlandfreunde und rechte Verschwörer: Sie wollen Frieden und haben ein Herz für Putin. Russlands Angriff auf die Ukraine sehen sie als Akt der Notwehr und die wahren Aggressoren sind die USA und die Nato. SPIEGEL TV über die neue deutsche Friedensfront.

Trump-Rivale Ron DeSantis dreht auf

Für Freunde der endlosen Polit-Soap »Das Leben des Donald T.« gibt es eine neue Folge: Der größte Rivale des früheren US-Präsidenten im Ringen um die nächste Präsidentschaftskandidatur, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, bringt ein Buch heraus. Es hat den nichtssagenden Titel »The Courage to Be Free« und besteht aus einer Aneinanderreihung von Plattitüden, wie die »New York Times« in einer ersten Rezension festhält. Warum ist das wichtig? Nun, üblicherweise ist die Veröffentlichung eines solchen Buches in den USA ein sicheres Indiz dafür, dass ein Politiker vorhat, bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. DeSantis, der sich im Gegensatz zu Trump noch nicht offiziell erklärt hat, will es also offenbar tatsächlich wissen.