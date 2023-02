Die Lage am Morgen

Ich möchte hier in der LAGE am Morgen in dieser Woche jeden Tag eine Kollegin, einen Kollegen zu Wort kommen lassen. »Was war Dein eindrücklichster Moment in diesem Jahr Krieg?« – diese Frage habe ich ihnen gestellt.

Heute schreibt Christoph Reuter über den Soldaten Yuri im brutal umkämpften Bachmut:

Soldat Yuri kam nicht zum Treffen, war unerreichbar. Am nächsten Morgen meldet er sich, müsse gleich weiter nach Kiew, könne vorher zum vereinbarten Parkplatz 35 Kilometer vor Bachmut kommen.

Dann, auf dem Parkplatz: Er sei gestern verletzt worden von einer Handgranate, geworfen von einem russischen Soldaten »ungefähr so weit weg«, einmal über die vierspurige Straße vor uns.

In den vordersten Graben war er gerobbt, um zwei angeschossene Kameraden zu retten, einer sein Freund seit 20 Jahren vom Sportverein in Charkiw. Seine nächste Antwort: Kopfschütteln. Er redet nicht viel, über fehlende Artillerie auf ihrer Seite: »Könnten wir Abstand halten, würden weniger sterben«. Von sich spricht er zögernd. Allen Urlaub habe er aufgespart für seinen Geburtstag, der sei morgen. Sein einundvierzigster.

Zum ersten Mal seit sechs Monaten werde er seine Frau wiedersehen, in Kiew. Zehn Tage frei vom Krieg. Eine Familie in Mönchengladbach habe sie aufgenommen, »danke Euch Deutschen dafür«, so fühlten sie sich weniger allein.

Dann humpelt er davon.

SPIEGEL Backstage – Verlosung

Am Dienstagabend um 20 Uhr diskutieren Christina Hebel, die Leiterin des SPIEGEL-Büros in Moskau, Christian Esch, Auslandsreporter in der Ukraine, sowie Martin Knobbe, mein Ressortleiterkollege aus dem Hauptstadtbüro ein Jahr Ukrainekrieg: So blicken Journalisten auf das traurige Jubiläum.

Die Backstage-Veranstaltung ist digital und exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Aber wir verlosen hier zehn freie Zugänge. Interessenten schreiben bitte an: info@events.spiegel.de, Betreff: SPIEGEL Backstage Verlosung. Einsendeschluss ist heute, am 20. Februar um 18 Uhr.

Wer bereits Abonnentin oder Abonnent ist, kann sich hier direkt anmelden.

Fragen können vorab hier gestellt werden.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wie heißt eine der Gruppierungen, deren Mitglieder sich am 6. Januar 2021 am Sturm aufs Kapitol beteiligten?

Gewinnerin des Tages …

… ist die Bundesliga. Denn mit etwas Glück sehen wir gerade die Vorboten eines spannenden Saisonfinales. Rund zwei Drittel der Spiele sind gemacht und an der Spitze stehen punktgleich drei Vereine: der FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin.