Die Lage am Morgen Wer hält noch zu Putin?

Um seine Stimmung aufzuhellen, will sich Putin nun offenbar unbedingt bald wieder mit seinem wichtigsten »Freund« treffen, Chinas Präsident Xi Jinping. Aus dem Kreml hießt es laut Medienberichten, dass es noch vor Jahresende einen Gipfel mit den beiden Staatschefs geben könnte. Über das genaue Format ist noch nichts bekannt.

Ob das Treffen mit dem Chinesen Putin viel bringen wird, ist indes ungewiss. Wir erinnern uns: Nachdem es anfangs so ausgesehen hatte, als würde China Putin bei seinem Krieg unterstützen, zeigt Xi Putin inzwischen mehr und mehr die kalte Schulter. Nach Einschätzung von westlichen Diplomaten geht Putin dem Chinesen auf die Nerven. Er sieht in dem Russen demnach vor allem einen Störenfried, der die Welt mit seinem Angriff auf die Ukraine in Unordnung bringt.

Pech für den Kremlchef: Indiens Regierungschef Narendra Modi, anfangs auch eher im Lager der Putin-Versteher, zeigt sich inzwischen ebenfalls distanzierter. Er soll ein geplantes Treffen mit Putin abgesagt haben. Der Kreml nannte die ganze Sache nun ein »Missverständnis«, was immer das heißen mag.

Immerhin, Putins Kumpel, der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, tut noch so, als sei er auf seiner Seite. Er lässt seine Armee aktuell wieder einmal zu einem Manöver auffahren. Bisher hat sich Belarus aus dem Krieg aber herausgehalten.

Nach Gefangenenaustausch: Waffenschmuggler wird Volksheld

Heizt die Kernfusion bald das Reihenhaus?

Es klingt wie Science-Fiction: Plasma wird zur Energiegewinnung eingesetzt, es verbraucht dabei weniger Energie, als es selbst erzeugt. Die Menschheit kann so endlos mit Strom versorgt werden, klimafreundlich und ressourcenschonend. Fossile Energien wie Öl oder Gas, aber auch die klassische Atomkraft mit ihren radioaktiven Abfällen, wären obsolet.

Nun sind Forscherinnen und Forscher in den USA diesem Traum ein Stück nähergekommen. Am »Lawrence Livermore National Laboratory« in Kalifornien haben sie unter Laborbedingungen die Kraft der Sonne reproduziert. Das ist ein Meilenstein bei der Erforschung der Kernfusion und wird von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit gefeiert.