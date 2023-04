Die Lage am Morgen Putin und sein Reich des Bösen

… ist König Charles III. in Großbritannien. Wenige Wochen vor der feierlichen Krönungszeremonie für den neuen Monarchen in London am 6. Mai wurde eine delikate Einladungsfrage gelöst. Sein jüngster Sohn, Prinz Harry, wird nun allein an der Feier teilnehmen, seine Frau Meghan Markle bleibt in Los Angeles. Angeblich auch, weil eines ihrer Kinder am Tag der Krönung Geburtstag feiert.

Das ist für alle eine Erleichterung, weil die amerikanische Schauspielerin Meghan von den Königstreuen auf der Insel mehr oder weniger dafür verantwortlich gemacht wird, dass sich Harry von seiner Familie entfremdet hat. Ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten hätte zudem ohne Zweifel die gesamte Aufmerksamkeit von Charles auf die Familienstreitigkeiten gelenkt. So wird das Wiedersehen mit Harry vermutlich nur halb so peinlich für alle Windsors. Charles III. dürfte erleichtert sein. Jetzt muss am 6. Mai in London nur noch die Sonne scheinen.