Es hat eine Weile gedauert, bis Söder sich berappelt hat. Er hatte ja auch einiges wegzustecken: Die Bundestagswahl ging krachend verloren, Söders Anteil am Machtverlust ist angesichts des Kandidatenkrawalls gegen Armin Laschet nicht geringzuschätzen – und damit auch am Bedeutungsverlust seiner CSU auf der großen Berliner Bühne.

So langsam aber muss der bayerische Ministerpräsident wieder in die Offensive. In einem Jahr ist Landtagswahl im Freistaat, und die CSU hängt in den Umfragen unter 40 Prozent fest. Zu wenig für die Ansprüche der Christsozialen, die sich am Freitag und Samstag zum Parteitag treffen.

Wahlen stehen in der Augsburger Messehalle nicht an, an dieser Front hat Söder also von der Basis nichts zu befürchten. Aber bei aller Begeisterung über die Attacken gegen Cannabis-Legalisierung und Gendersprache – die Partei wüsste auch gern, was Söder mit Bayern vorhat. Außer, dass die CSU regiert.

Am Samstag schaut auch Friedrich Merz bei der kleinen Schwester vorbei. Das unter Angela Merkel und Armin Laschet zerrüttete Verhältnis zur CDU hat sich zwar normalisiert. Aber wie lange hält der Frieden? Die nächste K-Frage kommt bestimmt, und ob Söder als bayerischer Regierungschef stillhält, wenn ein semi-populärer, bald 70-jähriger CDU-Chef die Kanzlerkandidatur beansprucht?

Für ihn sei die Sache vorbei, hat Söder im Sommer einmal betont. Wer’s glaubt.

