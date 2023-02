Die Lage am Morgen

Erstens: Wie können die Kriegsverbrechen des letzten Jahres geahndet werden?

Man kommt dabei schnell auf Wladimir Putin. Ist es naiv, sich den russischen Präsidenten vor einem internationalen Strafgerichtshof vorzustellen?

Nicht unbedingt, sagt Heusgen. »Es kann nicht sein, dass die internationale Gemeinschaft die Hände in den Schoß legt, und die Putins dieser Welt machen lässt.« Der Diplomat plädiert dafür, zumindest zu versuchen, Putin für seine Gräueltaten zu belangen. »Wissen Sie, die Milosevics, Karadzics und Taylors dieser Welt hatten auch geglaubt, sie seien unantastbar«, sagte Heusgen in seinem Interview mit dem SPIEGEL .

Sein zweites Thema: die Länder des Globalen Südens und ihre Bedeutung für die internationale Sicherheitsarchitektur.

Damit rennt Heusgen beim Kanzler offene Türen ein. Der Umgang Deutschlands mit den aufstrebenden Ländern des Globalen Südens ist eines der außenpolitischen Kernthemen von Olaf Scholz. Er wird in den nächsten Monaten und Jahren noch viele Reisen in diese Länder unternehmen, um Partnerschaften aufzubauen.

In seiner Rede in München, die für den Mittag geplant ist, wird Scholz allerdings vor allem über die Ukraine sprechen.

Er wird das Bild Deutschlands als zuverlässigen Partner zeichnen. Es ist ja tatsächlich so, dass Berlin innerhalb der nächsten drei Monate erste Leopard-Kampfpanzer liefern wird, während andere Partner über die Ankündigung hinaus noch nicht sehr weit gekommen sind. Scholz wird dem Vernehmen nach aber auch erneut ein Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel abgeben. Es gelte auch, wenn die 100 Milliarden Euro Sondervermögen einmal aufgebraucht sind.

Vom Zauderer und Zögerer zum unerschütterlichen Felsen in der Brandung – so in etwa muss man sich die Imagepolitur vorstellen, die Scholz für das Bild Deutschlands in der Welt heute vornehmen will.

Ausbildung in Deutschland: So trainieren ukrainische Soldaten mit der Patriot-Flugabwehr

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Die jüngsten Entwicklungen: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schließt Verhandlungen aus, solange Russland sich nicht zurückzieht. Dazu umreißt er, woher sich Kiew Kampfjets wünscht. Und: Millionen-Vermögen verstaatlicht.

»Die Nato sollte erklären, dass Putin sein eigenes Todesurteil unterschreibt, wenn er Atomwaffen einsetzt«: Der frühere US-Sicherheitsberater John Bolton fordert im Kampf gegen den Kremlchef eine größere Entschlossenheit des Westens – und redet über seine Pläne für eine Präsidentschaftskandidatur.

Wiederaufstieg einer altmodischen Waffe: Russlands Armee schickt offenbar Ballons nach Westen. Die primitiven Flugkörper könnten den ukrainischen Luftraum auskundschaften – oder die Abwehr irritieren.

Die Stunde der türkischen Opposition

Der türkische Journalist Can Dündar, der seit vielen Jahren in Berlin im Exil lebt, hat ein gutes Sensorium für gesellschaftliche Empfindungen. »Wir sind erst in der zweiten von mehreren Phasen der Aufarbeitung«, sagte Dündar meinen Kollegen Maximilian Popp und Steffen Lüdke über die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. »Auf Trauer folgt Zorn.« Und was kommt danach? Dündar atmete am Telefon tief durch. »Depression. Ich glaube, viele Menschen haben noch nicht verstanden, wie sehr diese Katastrophe die Türkei verändern wird.«