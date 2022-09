Die Lage am Morgen Beginnt die Putindämmerung?

… ist der FC Union Berlin. Nach sechs Spieltagen befindet sich die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf Platz Eins der Fußball-Bundesliga, knapp vor dem finanziell ähnlich schmalbrüstigem SC Freiburg. Was beide Vereine pro Saison in ihren Kader investieren können, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was die Krösusse der Liga für ihre Spieler und Trainer ausgeben: An erster Stelle der FC Bayern, gefolgt von Borussia Dortmund. Beide Vereine haben sich ihr Vermögen über Jahrzehnte immerhin ehrlich erarbeitet. Aber dann gibt es ja auch noch PR-Konstrukte wie das aus Leipzig, die schon mit goldenen Löffeln im Mund und dem alleinigen Ziel gegründet wurden, PR-Vehikel zu sein. Wie man so was, im Wissen um die Hintergründe, bejubeln kann, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Der Hinweis, dass es im Osten doch auch Bundesliga-Fußball geben müsse, erscheint mir in diesem Zusammenhang ein wenig unterkomplex.

Mir ist schon klar, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass die Tabelle nach 34 Spieltagen ähnlich aussehen wird wie nach dem sechsten Spieltag. Früher oder später werden die Millionen den Unterschied machen. Als hoffnungsloser Fußball-Traditionalist sage ich das mit größtem Bedauern. Aber ich freue mich über jeden einzelnen Spieltag, an dem Leidenschaft, Kreativität und Aufrichtigkeit die Gesetze des Marktes aushebeln.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Wie heißt der deutsche Botschafter in Israel?