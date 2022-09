Die Lage am Morgen Wladimir, der Scheinriese

… ist die Lufthansa. Als United Airlines für den Frühsommer 2022 einen Direktflug nach Berlin ankündigte, griff meine Kollegin Ines Zöttl in Washington zu: Sie buchte bei Uniteds Code-Sharing-Partner Lufthansa. Doch die Reise wurde zum Irrflug durch Deutschlands Servicewüste. Der Direktflug fand nicht statt, die Ersatzmaschine startete mit Stunden Verspätung. Selbstredend blieb dann beim Umstieg in Frankfurt am Main der Koffer zurück. Es begann ein wochenlanges Warten, irgendwann verschwand die letzte Spur zu dem angeblich nur verspäteten Gepäck aus dem Netz. »Es gab ein Problem bei der Suche nach Ihren Angaben«, meldet die Gepäckermittlungsseite: »Für diese Kombination aus Buchungsnummer und Nachname wurde kein Datensatz gefunden.«

Am Ende kam der Koffer nach vier langen Wochen doch noch an: Dort, wo er gestartet war – in Washington.