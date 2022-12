Die Lage am Morgen

Hintergrund der wüsten Drohungen sind die Pläne der USA, die Ukrainer mit hochmodernen Patriot-Abwehrraketen zu versorgen. Die Systeme sind so gut, dass sie die russischen Luftangriffe auf die Ukraine weitgehend wirkungslos werden lassen könnten. Putin würde dann eines seiner wichtigsten Druckmittel in diesem Krieg verlieren – den Terror gegen die Zivilbevölkerung.

Ob Russland es am Ende tatsächlich wagen würde, Nato-Gebiet anzugreifen, ist hingegen eine ganz andere Frage. Das laute Getrommel ist wohl vor allem für das heimische Publikum gedacht. Putin und Medwedew folgen immer dem gleichen Muster, sie wollen bei den eigenen Leuten auf keinen Fall als Schwächlinge dastehen. Zumindest in dieser Hinsicht sind sie recht durchschaubar.

Angriffe auf die Infrastruktur: So bombt Russland die Ukraine in die Dunkelheit

Gas-Terminal in Betrieb

In Wilhelmshaven wird an diesem Samstag Deutschlands erstes Terminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnet. Die Anlage ist in Rekordzeit entstanden. Damit sie noch vor Weihnachten ans Netz gehen kann, haben die Behörden in diesen Tagen die letzten Genehmigungen im Schnellverfahren erteilt.

Nach dem weitgehenden Stopp der russischen Lieferungen soll das Terminal dazu beitragen, die entstandene Gaslücke zu schließen. Das Terminal in Wilhelmshaven kann wohl gut sechs Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Weitere Anlagen dieser Art sollen in den kommenden Monaten folgen, unter anderem in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezog Deutschland etwa 55 Prozent seines Gases aus Russland.