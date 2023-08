Die Lage am Morgen

Doch dann kam der Militärputsch gegen den regulären Präsidenten, und die deutsche Regierung musste ihre Entwicklungsstrategie für die Region jäh beenden. Sie fror die 24 Millionen Euro Entwicklungsgelder erst einmal ein, damit diese nicht in die Hände des Putschregimes geraten.

Heute besucht Schulze Nigers westafrikanisches Nachbarland Nigeria. Nigeria hat derzeit den Vorsitz des Staatenbunds Ecowas, der gegen die Putschisten im Niger vorgeht. Parallel zu Schulzes Besuch treffen sich die Militärchefs der Ecowas-Gruppe zu Gesprächen in Ghanas Hauptstadt Accra, um über einen möglichen Militäreinsatz zu beraten.

Schulze möchte sich bei ihrem Besuch für eine friedliche Lösung einsetzen, so sagte sie, bevor sie die Reise antrat. Diplomatische Auswege seien »definitiv möglich«.

Die Putschisten jedenfalls werden ihr Verhalten nicht an den Wünschen von Frau Schulze aus Deutschland ausrichten. Und doch ist der Besuch der Ministerin in der Region ein wichtiges Signal. Für die Region selbst, dass nämlich die Vertreterin eines maßgeblichen europäischen Landes sich dort einsetzt. Und auch für Europa: Die Verhältnisse in der Sahelzone gehen uns Hiesige etwas an, menschlich und politisch. Denn Konflikte und Armut in afrikanischen Staaten wirken sich auf diverse Weisen auch auf Europa aus.

Grenzregion zu Burkina Faso: Niger meldet 17 tote Soldaten nach Gefechten mit bewaffneten Gruppen

Gewinnerin des Tages …

…soll die wunderbare Herta Müller sein. Die deutsche Literaturnobelpreisträgerin wird heute 70 Jahre alt. Oft finde ich es übertrieben, wenn jemand sagt, diesen Film »muss« man gesehen haben oder jenes Buch »muss« man gelesen haben. Doch wer staunen will, was Sprache alles kann, wenn eine Ausnahmekünstlerin sie bedient, sollte halt eben doch Herta Müllers »Atemschaukel« lesen.