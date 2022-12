Die Lage am Morgen

Als eher politisch denn sportlich interessierter Mensch habe ich versucht, mir diesen Ausgang durch einen Vergleich mit dem deutschen Wahlrecht zu erklären. Danach war es zeitweise möglich, dass eine Partei an einem Ort siegte, aber trotzdem wegen der Verrechnung der Zweitstimmenanteile am Ende mit weniger Sitzen im Bundestag vertreten war. Man musste verlieren, um zu gewinnen.

Das deutsche Team hat quasi den Wahlkreis gegen Costa Rica gewonnen, ist aber unter dem Strich trotzdem nicht stärkste Kraft, weil andere Parteien zu stark (Japan) oder zu schwach (Spanien) waren.

»Negatives Stimmengewicht« heißt das Phänomen in der Politik, das Bundesverfassungsgericht ist dagegen 2008 eingeschritten. Zugegeben, seither hat sich nicht viel verbessert. Das Parlament platzt aus allen Nähten und an den Bemühungen um eine Wahlrechtsreform sind zwei Bundestagspräsidenten gescheitert.

Ist es also ratsam, dass Hansi Flick Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegt? Oder lieber gleich vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne zieht? Immerhin hatte der DFB schon über eine Klage gegen das Verbot der »One Love«-Binde nachgedacht – ein Problem, das einem gerade irgendwie sekundär vorkommt.

Vielleicht einfach gegen beides klagen? Jetzt hätte der DFB ja Zeit. Ob sich bei der Gelegenheit gar noch die Auflösung der Fifa erwirken ließe? Wenn die Neugründung so lange dauern würde wie die deutsche Wahlrechtsreform, wäre für die Fußball-Demokratie doch einiges gewonnen.

Deutsches WM-Aus in der Gruppenphase: Ein paar Millimeter – und doch Meilen von der Weltspitze entfernt

Neun Stimmen über die Koalition

In den nächsten Tagen werden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, viele von diesen Jubiläumsstücken lesen. Am 8. Dezember feiert die Ampelkoalition ihren ersten Geburtstag, aber zum Feiern ist den Wenigsten zumute – schon aus Erschöpfung. »Ich will eigentlich nur noch Weihnachten«, zitiert unser Jubiläumsteam eine anonyme Person aus dem Koalitionslager. Man fühlt mit ihr oder ihm. Auch wir Medienleute sind im permanenten Krisenmodus, seit Ende Februar.