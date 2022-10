Die Lage am Morgen

1949 gegründet, um die Sowjetunion in Schach zu halten, hat die Nato sich über Jahrzehnte darauf vorbereitet, das Böse aus dem Osten abzuwehren. Falls die Sowjetunion so böse sein sollte, einen Krieg in Europa anzuzetteln. Dafür wurde die Nato im Westen angefeindet, meistens von links, als Kriegstreiberin, als imperiales Instrument der USA. Sie machte unverdrossen weiter, stellte Rüstungspläne auf, ließ die offene Feldschlacht üben, gegen Angreifer aus dem Osten.

Nun ist genau das passiert, worauf man sich vorbereitet hat. Aber die Nato ist Zuschauerin, liefert Waffen, kämpft mit Worten, aber hält sich raus. Selten war so viel gezielte Vorbereitung so nutzlos wie in diesen Tagen. Ich finde das richtig, wundere mich nur einmal mehr über den Regieraum der Geschichte, wo man Pointen gern so eigensinnig setzt.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Putin hat sich laut Biden »erheblich verkalkuliert«, Ukraine meldet 20 abgefangene Raketen: Der US-Präsident fällt bei CNN ein klares Urteil über den Kremlchef. Die Ukraine will Odessa als Welterbe anmelden. Und: Putin angeblich dialogbereit im Streit um Kernkraftwerk. Das geschah in der Nacht.

Wie Iris-T die Luftverteidigung der Ukraine unterstützen kann: Deutschland hat das Flugabwehrsystem Iris-T am Dienstag an die Ukraine übergeben. Und mehrere westliche Staaten haben noch mehr Hilfe bei der Luftverteidigung angekündigt. Was können die Waffen leisten?

»Der Wolf kann nicht Vegetarier werden«: Als einziges EU-Land verweigert Ungarn der Ukraine konsequent Hilfe. Was hält den Autokraten Viktor Orbán aus Budapest an der Seite des Kriegstreibers in Moskau?

Musk weist Meldung über Gespräch mit Putin zurück: Elon Musk widerspricht einem Bericht, demzufolge er seine Ukraine-Friedensvorschläge mit Wladimir Putin diskutiert habe. Er habe nur einmal und vor längerer Zeit mit dem Kremlherrscher gesprochen – über Raumfahrt.

Ein Wrack für Berlin

Dass sich die Bundesregierung damit schwer tut, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, ist bekannt. Nun könnte ein Panzer aus der Ukraine nach Berlin geliefert werden, ein russischer Panzer, ein zerstörter russischer Panzer. Er soll für zwei Wochen vor der russischen Botschaft aufgestellt werden, als Mahnmal gegen den Krieg.

Das Museum »Berlin Story Bunker« hatte diese Aktion geplant, wurde aber vom Bezirksamt gestoppt, unter anderem weil die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik berührt seien. Das Verwaltungsgericht gab aber dem Museum recht. Dem Bezirksamt bleibt der Weg zum Oberverwaltungsgericht offen.

Der Name »Berlin Story Bunker« steht für eine Dokumentation über den Nationalsozialismus in einem Berliner Bunker aus jener Zeit.

Gewinner des Tages...

...ist Thomas Müller, Stürmer des FC Bayern München. In einem Interview mit der »Süddeutschen Zeitung« liefert er eine bahnbrechende Erkenntnis und eine Definition, die von nun an gültig sein wird.