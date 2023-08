Die Lage am Morgen

Ich bin selbst schon oft in diesen Maschinen mitgeflogen, habe aber bei der Lektüre noch viel Neues erfahren – zum Beispiel, dass es eine klare Rangordnung der Staatsspitze gibt, wer den ersten Zugriff auf die Flugzeuge hat. An der Spitze steht der Bundespräsident, an vierter Stelle der Kanzler, erst auf Platz neun folgt die Außenministerin. Drei Plätze hinter Robert Habeck. Man ahnt, wie sie das findet.

Ich kann Ihnen den Text sehr ans Herz legen – auch wenn Sie der Koalitionskonflikte eigentlich müde sein sollten, wenn Sie vom Gebäudeenergiegesetz oder der Kindergrundsicherung erst mal nichts mehr hören wollen. Ich jedenfalls hatte beim Lesen Spaß.

Gerangel um Regierungsflieger: Warum Baerbock jetzt wohl häufiger Linie fliegen muss

Tag der offenen Tür

Neulich habe ich mal wieder ein Fernsehinterview mit dem Bundeskanzler gesehen, es war das ZDF-Sommerinterview. Die Kulisse war malerisch, man sah im Hintergrund die herrliche Potsdamer Wasserlandschaft. Ansonsten ist bei mir wenig bis nichts hängengeblieben.

Das war sicherlich zu einem Teil meiner Aufmerksamkeitsspanne am Sonntagabend geschuldet, zum anderen aber der Sprache des Kanzlers. Wenn Olaf Scholz mit Journalistinnen und Journalisten redet, ist man sich manchmal nicht ganz sicher, ob da wirklich der Kanzler spricht oder eine in den Kanzlerkörper eingebaute Software, programmiert von einem etwas weltabgewandten Bürokraten, der die deutsche Sprache hasst.