Die Lage am Morgen

Vor Brüssel war Selenskyj in Paris, aber zuerst besuchte er London, und das dürften viele EU-Regierungschefs als kleinen Stich empfinden. Vor allem Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die Selenskyj gestern Abend in Paris trafen. All die Hilfe für die Ukraine, die Milliarden, die Sanktionen, die Waffen, der Status als Beitrittskandidat – und dann London first? »Du und ich, wir sind zweimal zweite Wahl«, könnten Scholz und Macron einander frei nach Bernd Begemann singen . »Ich bin nicht das, was du dir aussuchst, ich bin das, was dir passiert.«

Selenskyjs Reiseplan dürfte daran liegen, dass die Ukraine längst nach einer »Flugzeugkoalition« ruft, während die Koalition der Kampfpanzer-Lieferanten noch höchst fragil ist . Aus London gibt es positive Signale: Man überlege »aktiv«, welche Kampfflugzeuge man der Ukraine »auf lange Sicht« geben könne.

Wie aktiv überlegt man in Paris, Warschau, Berlin? Kanzler Scholz kritisiert einen »Überbietungswettbewerb«, Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht von »hypothetischen Fragen«. Die sich ständig wiederholenden Phasen von Druck und Gegendruck, Waffenforderung und Waffenverweigerung, lautem Rufen und dröhnendem Schweigen machen die Debatten so ermüdend.

Tabus werden implizit aufgebaut, um dann kassiert zu werden: Keine Waffen, keine schweren Waffen, keine Panzer, okay keine Kampfpanzer, dann doch Kampfpanzer, aber ganz sicher keine Flugzeuge... Am Ende jeder Runde steht meist ein plötzlicher Durchbruch – und sogleich die nächste Forderung. Was gestern noch unbedingt gebraucht wurde an der Front, soll heute gar nicht mehr kriegsentscheidend sein.

Es gibt für diesen Krieg kein Drehbuch, hat Olaf Scholz zu Recht gesagt. Trotzdem ahnt man den nächsten Akt schon. Begemann, übernehmen Sie: »Du bist mir völlig egal. Ich werd’ dir treu sein bis ans Grab.«

Präsident Selenskyjs Überraschungsbesuch in London: »Gebt uns Flügel«

Staatsapparat gegen Teenagerin

Die Geschichte kennt viele Beispiele, wie einzelne Jugendliche einem unterdrückerischen Regime die Stirn bieten. Ein neues Beispiel ist die russische Studentin Olesja Kriwzowa, 19, die sich auf Flugblättern und auf Instagram gegen den Angriffskrieg ihres Landes gegen die Ukraine aussprach. Unser Autor Ivan Ruslyannikov beschreibt, wie das Moskauer Regime das Mädchen aus Archangelsk seither mit Razzien, Hausarrest, Geldbußen und Strafprozessen überzieht.

Wenn ein Machtapparat es nötig hat, wegen der Instagram-Posts eines jungen Mädchens zuzuschlagen, ist das oft ein Signal des Niedergangs und der inneren Zerrüttung.