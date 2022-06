Die Lage am Morgen Was Scholz in Kiew erwartet

Was also will er dort ausrichten? Möglicherweise reist er sogar gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi. Die drei Politiker vertreten die wichtigsten Länder der EU, müssten also wirklich etwas mitbringen. In der Ukraine hofft man auf Zusagen für Waffenlieferungen und für einen EU-Beitritt der Ukraine.

In welcher Stimmung Scholz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj antreffen würde, sollte er wirklich in diesen Tagen reisen, war gestern in einem ZDF-Interview mit Selenskyj zu spüren.

Selenskyj versuchte sich an einer Mischung aus Konzilianz und Strenge und ging dabei geschickt vor. Lang schon bevor Scholz Kanzler geworden sei, habe es eine skeptische Haltung zwischen der deutschen und der ukrainischen Regierung gegeben, sagte er. Diese Aussage lässt sich als Hieb gegen die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel verstehen, die bis Dezember regierte und die sich vergangene Woche in ihrem ersten Interview zu ihrer Russlandpolitik allzu sicher gab, alles richtig gemacht zu haben.

Inzwischen, so Selenskyj, seien die Beziehungen keineswegs schlecht – also erst, so lässt sich das verstehen, seit Scholz im Amt ist und darin auch entscheidende Entwicklungen durchlaufen habe.

Dass die Beziehung zu Scholz aber richtig gut sei, würde Selenskyj wohl nicht behaupten. Jedenfalls sagte er: »Er und seine Regierung müssen sich entscheiden: Es darf kein Spagat versucht werden zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland«. Mit anderen Worten: Der ukrainische Präsident fordert vom Kanzler mehr Härte gegenüber Russland.

Zurzeit erlebt die Ukraine an der Front schwere Verluste.

Die Sprache der Bilder