Die Lage am Morgen

Schüsse in der New Yorker U-Bahn – Polizei sucht nach 62-Jährigem: Der Schütze, der mehrere Menschen in der New Yorker U-Bahn verletzt hat, ist weiter auf der Flucht. Die Ermittler fanden eine Waffe, Munition und Feuerwerkskörper. Es gab offenbar eine Störung der Überwachungskameras