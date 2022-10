Die Lage am Morgen

Für Parteichefs in China waren maximal zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden vorgesehen, also zehn Jahre. Die laufen nun aus, aber Xi hat vorgesorgt, er kann bleiben, wird bleiben, schwingt sich zum Alleinherrscher auf. Ein Porträt Xis und eine Analyse seiner Politik können Sie in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL oder bei SPIEGELplus lesen.

Xi hat seinem Land, so schreiben meine Kollegen, mit gnadenloser Strenge vor allem den Schlendrian ausgetrieben. Das Konzept chinesischer Lässigkeit heißt Chabuduo, was man mit "passt schon" übersetzen könnte. Xi hingegen treibt seine Landleute zum Maximum an und will auf diesem Weg China zur Weltmacht Nummer eins machen.

Chinas Staatschef Xi Jinping: Der Allmächtige

Doppelte Last

Interessant finde ich im neuen SPIEGEL auch die Geschichte über die Finanzmärkte. Zwei schwere Lasten drücken auf die Weltwirtschaft: der Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Energieversorgung und die Null-Covid-Strategie von Xi Jinping in China, die zu Lockdowns führt und Lieferketten unterbricht. Beides treibt die Preise und die Zinsen.

Die Analyse meiner Kollegen ist einerseits beruhigend, weil ein Lehman 2.0 wohl nicht zu erwarten ist. Ein bisschen wurde dann doch aus der Finanzkrise 2008 gelernt, die gefährlichsten Spekulationen wurden eingeschränkt. Andererseits droht eine neue Gefahr, diesmal von den Anleihemärkten, wo die Schuldverschreibungen von Unternehmen und Staaten gehandelt werden. Dort fehlt es an Nachfrage. So richtig beruhigt war ich nach der Lektüre dann doch nicht.

Das ist doch wirklich der Gipfel. Oder?

Eberhard Jurgalski aus Lörrach hat eine seltsame Leidenschaft. Er ist Bergchronist, er überprüft, ob Bergsteiger wirklich auf dem Gipfel von Achttausendern waren oder knapp darunter. Dafür wertet er Fotos aus, mitunter auch Satellitenscans, um erreichte Höhen festzustellen. So will er Reinhold Messner und Hans Kammerlander nachgewiesen haben, dass sie auf dem Annapurna fünf Höhenmeter vom Gipfel entfernt waren. In Jurgalskis Liste wurde ihnen der Annapurna daher genommen.