Die Lage am Morgen Die CDU und ihr AfD-Problem

Allerorts erklärte er, warum er für die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine und warum er sich in diesem Punkt mit vielen in seiner Partei nicht einig sei. Laut und leidenschaftlich argumentierte der Sozialdemokrat, und wenn man ihn so sah, würde man niemals glauben, dass es hinter der Fassade auch einen ganz anderen Michael Roth gibt. Einen, der sich wenige Monate zuvor so innerlich ausgebrannt und leer fühlte, dass er sich professionelle Hilfe holte. Nun will sich Roth eine Auszeit nehmen.

Wie überfordernd das Leben eines Politikers sein kann, und wie schwer es gerade Politikern fällt, Schwächen zuzugeben, darum geht es in dem Stück meines Kollegen Veit Medick, der sich mit Michael Roth mehrmals getroffen – und jetzt seine Geschichte aufgeschrieben hat.

Was in der Ukraine geschieht

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Das geschah in der Nacht: Russland plant laut ukrainischen Angaben einen Angriff auf Slowjansk im Donbass. Aeroflot-Passagiere sitzen auf Sri Lanka fest. Und: SPD-Fraktionschef Mützenich schlägt China als Vermittler vor. Der Überblick.

Der Aufmarsch, die Wende, die aktuellen Gefechte: Interaktive Karten zeigen die Dynamik des Kriegs in der Ukraine vom ersten Schuss bis zur Schlacht im Donbass. Und sie machen deutlich, wie Russland seine Ziele anpassen musste.

Putin bereit zu Getreideexport nach Afrika: Kremlchef Wladimir Putin sieht Russland nicht für die Getreideblockade verantwortlich. Bei einem Treffen mit der Afrikanischen Union willigte er ein, Weizenexporte zu ermöglichen – nannte allerdings eine Bedingung.

Europas Enttäuschung über die zaudernden Deutschen: Das Zögern der Bundesregierung bei Waffenlieferungen an die Ukraine hat Deutschlands Ruf in Europa lädiert. Es ist fraglich, ob die nun versprochenen Flugabwehrraketen den Schaden beheben können.

Verlierer des Tages …

…sind alle Besitzer aller Bahn fahrenden Hunde. Obwohl ein Hund für gewöhnlich weder einen Sitzplatz noch Serviceleistungen wie die Toilette beansprucht, muss sein Frauchen oder Herrchen einen stolzen Preis zahlen.