Sarah Jessica Parker, 57, und Kim Cattrall, 63, sind einander nicht so gewogen, wie es ihre Rollen in sechs Staffeln von »Sex and The City« nahelegen. Als Carrie Bradshaw und Samantha Jones mochten sie einander nämlich beinahe so sehr wie Stöckelschuhe vom Designer. Neu ist die Fehde der Schauspielerinnen zwar nicht, eher so ein »John Lennon vs. Paul McCartney«-Ding, Fans wissen Bescheid.



Neu ist nur, dass Parker in einem Interview nun unversöhnlich nachgelegt hat: »Ich denke, sie hätte netter sein können«. Denkt sie das wirklich? Ja: »Ich denke wirklich, sie hätte netter sein können. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist«. So habe Cattrall, nachdem ihr Bruder verstorben war, alle Kondolenzen der Kollegin brüsk zurückgewiesen und bei Instagram geschrieben: »Ich brauche deine Liebe und deine Hilfe in dieser traurigen Zeit nicht!«.



Parker kritisierte auch die Medien in dem Interview. Es sei ständig die Rede von einem »Catfight« gewesen, also einem »Zickenkrieg«. Das sei falsch, es habe keinen Kampf gegeben. Nur »eine Person, die geredet hat«, oder jetzt eben zwei Personen. »Catfight« ist übrigens misogyn. Wenn zwei Männer sich streiten, spricht schließlich auch niemand von einem »Bullfight«.