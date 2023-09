Die Lage am Morgen

Beim derzeit sehnlichst geäußerten Wunsch der Ukraine, Marschflugkörper vom Typ »Taurus« aus Deutschland geliefert zu bekommen, reagierte Baerbock in Kiew eher zugeknöpft. Sie kann dem Kanzler, der bekanntermaßen in der Frage wieder einmal zögerlich ist, nicht in den Rücken fallen.

Wann aber endlich die Frage geklärt wird, ob die Marschflugkörper so programmiert werden können, dass kein russisches Territorium damit angegriffen werden kann, steht in den Sternen. Ich bekomme den Eindruck nicht los, als wolle der Kanzler diese Antwort gar nicht so schnell wissen.

Mehr Nachrichten und Hintergründe zum Krieg in der Ukraine finden Sie hier:

Russen zum Reden gesucht: Verblüffend offen werben CIA und MI6 um Zuträger aus Putins Machtapparat – jetzt sogar mit professionell gemachten Videoclips. Selbst wenn niemand darauf eingehen sollte, kann dieses Vorgehen Misstrauen im Kreml säen.

Sie suchen nach den Leichen auf der »Straße des Todes«: Spezialeinsatz nahe der Front in der Ostukraine: Soldaten suchen und bergen hier die Leichen gefallener russischer Kämpfer. Die Getöteten werden in die Pathologie gebracht – aus einem ganz besonderen Grund.

Pistorius warnt vor Spionage und Sabotage in Deutschland: Russland führt Krieg in der Ukraine – und dadurch rückt auch Deutschland in den Fokus von Spionen. Verteidigungsminister Pistorius ist alarmiert. Grünenpolitiker fordern nun eine europäische Nachrichtendienstagentur.

Schafft sich Israels Oberstes Gericht heute ab?

In Israel berät heute das Oberste Gericht über seine eigene Entmachtung. Es geht um eine einzige Klausel, die aber bedeutend ist in der großen Justizreform der rechtsreligiösen Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu. Und weil sie so bedeutend ist, geht es an diesem Morgen um nichts Geringeres als die Frage, ob Israel demnächst in eine veritable Staatskrise schlittern wird.