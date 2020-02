Die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD hat ein politisches Beben ausgelöst. In Bedrängnis ist auch die Bundes-FDP geraten, der Kurs der Liberalen in Thüringen ist intern umstritten.



FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach sich einen Tag nach der Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen für Neuwahlen aus. "Die Erklärung der Minderheitskoalitionäre aus Linken, SPD und Grünen, Fundamentalopposition zu betreiben, schafft eine neue Lage", sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe offensichtlich keine Mehrheit im Landtag in Erfurt jenseits der AfD.



"Neuwahlen werden damit unausweichlich. Der beste Weg zu Neuwahlen ist die Parlamentsauflösung." Er erwarte einen entsprechenden Antrag von SPD, Grünen oder Linken im Thüringer Landtag, sagte Kubicki. "An der FDP wird er nicht scheitern."



Am Mittwoch hatte Kubicki Kemmerich noch zu seinem "großartigen Erfolg" gratuliert.