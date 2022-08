Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover hatte am Montag beschlossen, dass Schröder in der SPD bleiben darf. Der 78-Jährige habe nicht gegen die Parteiordnung verstoßen, hieß es zur Begründung. Klingbeil hatte Schröder danach aber in Anspielung auf dessen umstrittene Russlandpositionen als isoliert in der SPD bezeichnet.