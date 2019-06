Vertrauter von Kramp-Karrenbauer Nico Lange soll CDU-Bundesgeschäftsführer werden

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will ihren Vertrauten Nico Lange nach SPIEGEL-Informationen zum neuen Bundesgeschäftsführer machen. Die Personalie soll offiziell am kommenden Montag in den Spitzengremien der Partei beschlossen werden. Kramp-Karrenbauer wollte auf Anfrage zu der Personalie nichts sagen. Die Vorsitzende werde sich im Präsidium äußern, hieß es. Lange selbst reagierte nicht auf eine Anfrage.

Der Vertraute der CDU-Chefin war bislang Leiter der Abteilung "Politische Planung" im Konrad-Adenauer-Haus und stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Lange, 44, wechselte mit Kramp-Karrenbauer aus dem Saarland in die Parteizentrale, nachdem die damalige Ministerpräsidentin zur CDU-Generalsekretärin gewählt worden war.

Die Top-Position in der CDU-Zentrale wird frei, weil der bisherige Bundesgeschäftsführer Klaus Schüler Ende des Monats in die Wirtschaft wechselt. Schüler ist ein enger Vertrauter der langjährigen Parteivorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er hatte das Werkstattgespräch von Kramp-Karrenbauer zur Flüchtlingspolitik für einen Fehler gehalten, das auch als Distanzierung von Merkel interpretiert wurde.

Mancher in der Parteispitze sieht Lange für Fehler mitverantwortlich

Langes Beförderung ist umstritten, weil ihm in der Parteispitze manche eine Mitverantwortung für die Fehler der vergangenen Wochen geben. Dazu zählt die missglückte Antwort auf das Video des YouTubers Rezo und eine Wahlanalyse in der Nacht der Europawahl, die viele in der Partei verärgert hatte. Zuletzt gab es sogar Forderungen einflussreicher CDU-Bundestagsabgeordneter, Lange von seinen bisherigen Aufgaben zu entbinden.

Der Politik- und Kommunikationswissenschaftler war vor seiner Zeit in der Parteizentrale für wenige Monate in der saarländischen Staatskanzlei angestellt. Zuvor war Lange Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington D.C, Abteilungsleiter in der Berliner Zentrale der CDU-nahen Stiftung und davor deren Büroleiter in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.