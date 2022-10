»Große Probleme mit dieser Koalition«

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai machte die Regierungsbeteiligung in Berlin für das schlechte Abschneiden mitverantwortlich – und ging auf Konfrontation zu den Koalitionspartnern SPD und Grünen. »Meine Partei hat nach wie vor große Probleme mit dieser Koalition«, sagte Djir-Sarai in der »Berliner Runde« der ARD. In den Gremien der FDP werde ab Montag über die Situation in der Koalition gesprochen, danach müsse auch innerhalb der Ampelkoalition »sehr konkret« gesprochen werden.