Die SPD einigte sich indes in den zurückliegenden drei Wochen mit den Grünen auf die Bildung einer neuen Koalition. Über ihren am Dienstag vorgestellten Koalitionsvertrag sollen am Wochenende die Parteitage befinden. Am Dienstag soll dann Weil in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt werden.

In Niedersachsen wurde vor rund vier Wochen ein neues Landesparlament gewählt. Die SPD gewann klar, die Grünen wurden zur drittstärksten Kraft hinter der CDU. SPD und Grüne hatten schon im Wahlkampf angekündigt, ein Bündnis bilden zu wollen.