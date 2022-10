Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat bereits eine Rückkehr zu einer rot-grünen Koalition in dem Bundesland in Aussicht gestellt. »Wenn es die Grundlage dafür gibt, dann gilt meine Aussage vor der Wahl auch nach der Wahl«, sagte der SPD-Spitzenkandidat am Sonntagabend in der ARD. Auch die Grünen hatten sich zu Gesprächen bereit gezeigt.