Niedersachsens FDP-Chef Kuhle bringt Habecks Ministerium bei Gesetzentwurf-Leak ins Spiel

Es bebt in der Ampelkoalition. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck die Weitergabe eines Gesetzentwurfs zum Heizungsaustausch in einem frühen Stadium an die Presse kritisiert hatte, kommt es zu einer heftigen Antwort vonseiten der FDP. Der Vorsitzende der Liberalen in Niedersachsen, Konstantin Kuhle, warf in einem Tweet die Frage auf, ob nicht Habecks Ministerium selbst das Dokument geleakt habe.