Stephan Weil ist seit 2013 Ministerpräsident in Niedersachsen, zunächst in einer rot-grünen Koalition. Nach Verlusten der Grünen bei den Wahlen 2017 schmiedete Weil ein Bündnis mit der CDU. Sein damaliger und erneuter Herausforderer Althusmann leitet in Hannover das Wirtschaftsressort.

Aktuell stellen die Unionsparteien lediglich sechs der insgesamt 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die SPD kommt auf acht Posten. Sollte Weil verlieren, würde sich das Verhältnis ausgleichen: Beide Parteien stünden dann wieder je sieben Landesregierungen vor. In Thüringen stellt die Linke mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten, in Baden-Württemberg führt der Grüne Winfried Kretschmann die Amtsgeschäfte.