Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begrüßte das Ergebnis. Andere wollten einen Anti-Ampel-Wahlkampf, sagt er in der ARD. »Die Ampel-Parteien haben gemeinsam eine Stimmenmehrheit in Niedersachsen geholt«, sagt Kühnert. Die SPD-Chefin Saskia Esken wurde an Union und CDU-Chef Friedrich Merz gewandt noch deutlicher. Von einer Spaltung würden nur rechtsradikale Parteien profitieren, sagte sie. Ihr Appell an die Union in Bund und Ländern sei: »Helfen Sie mit, unsere Gesellschaft zusammenzuführen«, so Esken in der SPD-Zentrale.

»Der Wähler erkennt, was ein guter Ministerpräsident ist«

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gratulierte seinen SPD-Genossen via Twitter: »Der Wähler erkennt, was ein guter Ministerpräsident ist«, schrieb Lauterbach an Weil gerichtet. »Wenn es zu Rot-Grün kommt, wovon ich ausgehe, wäre das ein Segen auch für die dringend notwendige Energiewende.«