Dabei hat die FDP in den vergangenen Monaten im wahrsten Sinne des Wortes Klientelpolitik gemacht: Sie hat sich bei der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen gegen SPD und Grüne durchgesetzt; sie hat Steuererhöhungen für Besserverdienende oder Vermögende verhindert; sie hält eisern an der Schuldenbremse fest.

Letztlich ist sie die wohl erfolgreichste Ampelpartei – aber ohne dass sie damit ihre klassischen Wählerinnen und Wähler in ausreichendem Maße mobilisieren kann.

Sechstens: Das Endspurt-Trauma der Grünen

Wären die Grünen eine Fußballmannschaft, ihre Spiele würden wohl häufig so ablaufen: 5:0-Vorsprung zur Halbzeit, 5:4-Endergebnis. Siege, die sich ein wenig wie Niederlagen anfühlen, sind die Grünen jedenfalls gewohnt. Schon oft galten sie vor Wahlen im Bund und in den Ländern als potenzielle Spitzenkraft, um am Ende an den hochgeschraubten Erwartungen zu scheitern.

In Niedersachsen wiederholt sich nun das Trauma der Grünen. Noch im August lagen sie in den Umfragen bei über 20 Prozent, beinahe in Schlagdistanz zur Union. Davon kann nun keine Rede mehr sein, binnen weniger Wochen erlebte die Partei in Niedersachsen einen regelrechten Absturz.

Da hilft es auch wenig, dass die Wahl auf dem Papier für die Grünen eigentlich ein Erfolg ist: Im Vergleich zu 2017 verbessern sie sich klar, mit hoher Wahrscheinlichkeit regieren sie künftig mit. Doch auch in Berlin werden sich die Verantwortlichen fragen müssen, warum ihre Partei immer wieder an noch höhere Sphären heranrückt, am Wahltag dann aber meist zurechtgestutzt wird.