Die Grünen steigerten sich landesweit um 5,8 Prozentpunkte. In Städten war das Plus mit 10 bis 15 Prozentpunkten noch größer. In Lüneburg, Hannover-Mitte und Göttingen-Stadt sicherten sich die Grünen sogar die Direktmandate.

Die AfD holte in den Wahlkreisen Salzgitter und Gifhorn-Nord/Wolfsburg mit 18,4 beziehungsweise 16,8 Prozent ihre besten Ergebnisse. Sie verbesserte sich in fast allen Wahlkreisen deutlich, außer in den Städten.