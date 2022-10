Wahlberechtigt sind rund sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger. Darunter dürfen 215.000 Personen zum ersten Mal bei einer Landtagswahl abstimmen.

So wird in Niedersachsen gewählt

Der Landtag in Hannover hat ohne Ausgleichs- und Überhangmandate 135 Sitze. Davon werden 87 in den Wahlkreisen per Erststimme als Direktmandate vergeben. Um ein Direktmandat zu erhalten, genügt die relative Mehrheit der im Wahlkreis abgegebenen Erststimmen. Der Rest der Mandate wird entsprechend dem Zweitstimmenergebnis über die Landeslisten der Parteien verteilt. Letztlich muss die Sitzverteilung im Landtag dem Zweitstimmenergebnis entsprechen.