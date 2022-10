Nun erhöht Hamburg den Druck auf Wahlsieger SPD, schnell ein Regierungsbündnis zu schmieden. »Es gibt in der Verfassung die Verpflichtung, binnen sieben Wochen einen Ministerpräsidenten zu wählen. Aber traditionell geschieht das in Niedersachsen schon mit der Konstituierung des neuen Landtages, also spätestens am 8. November. Insofern werden die Verhandlungen nicht lange dauern«, sagte Hamburg der Nachrichtenagentur dpa.