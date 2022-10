FDP-Chef Christian Lindner hatte das enttäuschende Wahlergebnis seiner Partei in Niedersachsen auf die Koalition mit SPD und Grünen im Bund zurückgeführt. »Viele unserer Unterstützerinnen und Unterstützer fremdeln mit dieser Koalition«, sagte Lindner.

Busch hält diese Analyse für unzulänglich: »Weiter so zu tun, als ob man nur zu Gast ist in dieser Regierung, das, glaube ich, wird niemandem helfen.« Die FDP könne auch nicht glaubwürdig mit dem Ausstieg aus der Ampel drohen. »Deswegen ist es etwas erstaunlich, wenn Herr Lindner weiter diese Opposition in der Regierung spielen will, nur noch etwas härter. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird.« Vielmehr müsse die FDP ihr Verhalten in der Ampel ändern und sich insgesamt thematisch und personell breiter aufstellen.