Die ersten Hochrechnungen zeigen ihn klar als Sieger: Ministerpräsident Stephan Weil kann mit seiner SPD weitere vier Jahre Niedersachsen regieren.

Stephan Weil, SPD-Spitzenkandidat: »Ich finde es persönlich bewegend, dass in dieser Zeit voller Sorgen so viel Menschen der SPD in Niedersachen vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich. Und die Wählerinnen und Wähler sollen wissen, dass ich mich diesem Vertrauen verpflichtet fühle. Und dass ich alles dafür tun werde, ihr Vertrauen zu rechtfertigen.«

Die SPD kommt nach den ersten Prognosen auf über 32,5 Prozent. Die Grünen werden wahrscheinlich die CDU als Koalitionspartner der SPD ablösen. Sie freuen sich mit 14,5 Prozent über mehr als fünf Prozent Stimmenzuwachs zur letzten Landtagswahl 2018.

Christian Meyer, Grüne-Spitzenkandidat: »Niedersachsen ist immer gut für einen Krimi. Es ist immer sauknapp. Aber momentan sieht es so aus, dass wir nicht nur das historisch beste Ergebnis erzielen. Sondern auch diese bräsige langweilige Große Koalition in Niedersachsen beenden können.«

Julia Hamburg, Grüne-Spitzenkandidatin: »Wir haben nach Umfragen gerade eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün und damit für eine stabile Regierung in dieser Krise gemeinsam mit der Ampel gut durch diesen Winter zu kommen. Und das sind wir den Menschen in Niedersachsen auch schuldig.«

Die CDU verlor mehr als 6 Prozent, der bisherige Vize-Regierungschef Bernd Althusmann kündigte direkt persönliche Konsequenzen an.

Bernd Althusmann, CDU-Spitzenkandidat: »Dieses Votum nehmen wir demütig an, auch ich persönlich nehme dieses Votum an. Ich werde dem Landesvorstand morgen vorschlagen, dass ich für das nächste Amt des Landesvorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehe. Das ist meine persönliche Konsequenz aus diesem Wahlergebnis.«

Die Sitzverteilung im Landtag und mögliche Regierungskoalitionen hängen nun davon ab, ob die FDP im Landtag vertreten sein wird. Die Partei könnte momentan noch an der Fünfprozenthürde scheitern.