TV-Duell in Niedersachsen Kuscheln statt streiten

Der Ton dieses Fernsehduells war höflich, die Stimmung entspannt. Vor allem bei Landesthemen wie Bildung, der medizinischen Versorgung auf dem Land oder dem Fachkräftemangel in den Betrieben: Die Kandidaten lagen in der Fernsehdebatte so nah beieinander, dass man sich fragen konnte, warum sie überhaupt eine andere Koalition eingehen wollen.