Bislang regierten SPD und CDU in einer Großen Koalition mit Weil an der Spitze und Althusmann als Vize-Regierungschef. Ob es bei dem Bündnis bleibt, ist fraglich: Beide streben je ein Bündnis mit den Grünen an. Eine solche Koalition hatte Weil schon von 2013 bis 2017 angeführt.

»Stimmenmehrheit« für die Ampel

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begrüßte die Prognosen in Niedersachsen. Andere wollten einen Anti-Ampel-Wahlkampf, sagt er in der ARD. »Die Ampel-Parteien haben gemeinsam eine Stimmenmehrheit in Niedersachsen geholt«, sagt Kühnert. Das gebe Rückenwind.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hingegen zeigte sich enttäuscht: »Es ist für uns kein schönes Ergebnis«, sagte er in Berlin. Die CDU habe ihre Ziele nicht erreicht, der SPD sei es dagegen gelunden, sich vom Bundestrend »völlig abzugrenzen«. So habe SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil keine Plakate mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) gemacht. »Der Ministerpräsident hat einen Amtsbonus«, sagte er zudem.