Das Auswärtige Amt sieht die Lage in dem Land als weiterhin fragil und angespannt an. »Jetzt fangen auch die Sanktionen an zu wirken. Die haben durchaus auch schmerzhafte Auswirkungen auf die Menschen und aber auch auf das Regime«, sagte der Sprecher. Und: »Die Stromversorgung aus Nigeria ist gekappt worden. Auch scheint es erste Probleme mit Bargeld zu geben.«

Die Bundeswehr bemüht sich derweil nach SPIEGEL-Informationen um Sondergenehmigungen für die Wiederaufnahme des vorgesehenen Personalwechsels ihres Kontingents in Mali in dieser Woche. Die Soldatinnen und Soldaten sollen via Niamey ein- und ausgeflogen werden. Seit dem Putsch ist lediglich eine Transportmaschine mit Bundeswehrkräften an Bord am vergangenen Donnerstag aus Niamey abgeflogen.