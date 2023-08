Denn die humanitäre Hilfe hat die Bundesregierung nicht ausgesetzt. Nahrungsmittel, Hygiene­artikel, Saatgut und andere Hilfsgüter sollen die Menschen in Niger weiterhin erreichen – an der dortigen Regierung vorbei. 34 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr vom Auswärtigen Amt an humanitärer Hilfe gezahlt. Wie viel Unterstützung Niger Ende dieses Jahres erreicht haben wird, lässt sich noch nicht beziffern.

In jedem Fall ist die Bevölkerung auf die Hilfsgüter angewiesen. »Die Nahrungsmittelpreise steigen hier schon«, sagt Jameson Gadzirai, Programmleiter der Welthunger­hilfe in Niger. Mittlerweile hätten viele Menschen alle Vorräte aufgebraucht. »Die letzte Ernte war schlecht und die Erntezeit beginnt in diesem Jahr erst Ende August.« Bis zu 3,3 Millionen Menschen könnten laut Gadzirai in den kommenden Monaten in Niger Hunger leiden.