Schulze ist in dieser Woche in Mauretanien und Nigeria vor allem auf einer anderen Mission unterwegs – mehr oder weniger als Diplomatin in einer von der Krise gebeutelten Region.

Seit vor wenigen Wochen das Militär in Niger die Regierung putschte, steckt das Land in einer Krise – und die Bundesregierung vor der Aufgabe, die eigene Strategie anzupassen. Eigentlich wäre der politische Konflikt in Westafrika eher ein Fall für Deutschlands Chefdiplomatin Annalena Baerbock (Grüne). Doch statt der Außenministerin ist nun Schulze hier. Sie hatte ihren Besuch schon vor dem Putsch geplant und kennt sich in der Region aus.