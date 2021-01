Vor dem CDU-Parteitag Röttgen bekräftigt Anspruch auf Kanzlerkandidatur

Erst mal soll es am Wochenende um den Vorsitz der CDU gehen. Doch kurz vor dem digitalen Parteitag bringen sich die Kandidaten auch zur Kanzlerfrage in Position. Außenpolitiker Röttgen sieht sich in der Doppelfunktion.