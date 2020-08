Norbert Röttgen über seine Pläne für die CDU Icon: Spiegel Plus "Ich will mir nicht bei den Grünen einfach etwas abgucken"

Er will die CDU in der Mitte halten und gleichzeitig grüner machen. Hier erklärt Norbert Röttgen, was ihn von seinen Konkurrenten um den Parteivorsitz unterscheidet.