Pipeline Nord Stream 2 Maas verurteilt geplante US-Sanktionen

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die geplanten US-amerikanischen Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 verurteilt. "Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA", sagte er. "Eingriffe von außen und Sanktionen mit extraterritorialer Wirkung lehnen wir grundsätzlich ab."

Sein Parteifreund und Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, drückte sich deutlich undiplomatischer aus. "Die USA sind jetzt endgültig wieder im Wilden Westen angekommen, wo nur das Recht des Stärkeren gilt", sagte er dem SPIEGEL. "Wenn Sanktionen nun auch gegen Verbündete eingesetzt werden, gehen wir schweren Zeiten entgegen." Wer so handele, habe bald keine Verbündeten mehr. Schneider betonte, Europa dürfe und werde sich nicht erpressen lassen, um "schmutziges amerikanisches Flüssiggas" zu kaufen.

Der US-Kongress hatte am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, das Sanktionen gegen die Unternehmen vorsieht, die die betonummantelten Rohre in der Ostsee verlegen. Derzeit trifft das die Schweizer Firma Allseas. Ihren Managern droht der Visa-Entzug und das Einfrieren von Vermögenswerten in den USA. (Lesen Sie hier eine Analyse zu den Sanktionen).

Auch aus der CDU kommen scharfe Worte. "Die Maßnahmen sind eine Belastung für das deutsch-amerikanische Verhältnis", sagte Johann Wadephul, stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion, zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik. "Wir brauchen keine Belehrungen in unserem Verhältnis zu Russland wie das klare Bekenntnis zum Sanktionsregime wegen der Krim-Annektion zeigt", so Wadephul." Gleichzeitig stellte der CDU-Politiker klar: "Wir stehen unverändert zu Nord Stream 2 als ein Pfeiler einer diversifizierten Energieversorgung."

Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte dem SPIEGEL, in der Sache sei Nord Stream 2 durch und durch falsch, sowohl energiepolitisch als auch sicherheitspolitisch. Die Methode der US-Administration sei aber unverantwortlich. "Es ist eine beispiellose Einmischung in die inneren Angelegenheiten der EU. Der US-Präsident demonstriert erneut, dass er politisches Handeln durch Erpressung ersetzt", sagte sie. Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen, sagte die Sanktionen seien ein inakzeptabler Eingriff in die Souveränität.

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, sagte dem SPIEGEL: "Die US-Sanktionen sind symbolischer Natur und werden keine realpolitische Wirkung mehr entfalten." Diese Sanktionen würden den Bau wahrscheinlich verlängern und verteuern. "Sie werden aber Nord Stream 2 als Gesamtprojekt nicht mehr stoppen können. Dafür ist es zu spät."

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Sanktionen einen weiteren Tiefpunkt in den transatlantischen Beziehungen. "Das darf sich die Bundesregierung nicht bieten lassen", sagte Bartsch. "Trump zettelt damit einen Wirtschaftskrieg gegen Europa an." Die Bundesregierung dürfe dieser Erpressung in keinem Fall nachgeben.

Vertreter der Wirtschaft hatten die Bundesregierung zuvor aufgefordert, auf die Sanktionen ebenfalls mit Sanktionen zu reagieren.