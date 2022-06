Schwesig gibt in dem Interview auch zu, dass in den vergangenen Jahren viele vor der aggressiven russischen Außenpolitik gewarnt hatten, etwa wegen der Invasion in die Ostukraine und des Angriffs auf den Oppositionellen Nawalny – sie aber dennoch an guten Beziehungen zu Russland interessiert blieb . Die deutsche Außenpolitik habe Kremlchef Wladimir Putin zu Recht immer hart kritisiert. »Zugleich war nicht nur meine Linie: Man bleibt im Gespräch. Das war auch die Politik der Kanzlerin.« Die damalige Kanzlerin Angela Merkel habe immer darum gerungen, den Gesprächsfaden zu Russland nicht abreißen zu lassen. »Deshalb finde ich die nachträgliche Kritik an ihr ungerecht«, sagte Schwesig.