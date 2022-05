Die Opposition will nicht nur Schwesig und den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Ex-Regierungschef Erwin Sellering, vorladen, sondern auch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (alle SPD). Die Grünen hatten Schröder zuvor im Landtag bereits als Paradebeispiel für eine Verquickung von politischem Amt und geplantem Wechsel in die Wirtschaft genannt. Nach dem Ausstieg aus der Politik wechselte er als Aufsichtsratsvorsitzender zur Nord Stream AG. Bis heute hält er an seinen Posten in der russischen Wirtschaft fest und steht deshalb nicht nur SPD-intern in der Kritik.