Es ist die heißeste Spur, um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines aufzuklären: Ein mehrköpfiges Kommando soll von Rostock-Warnemünde aus mit der Segeljacht »Andromeda« in See gestochen sein. Von dem Boot aus, so glauben die Ermittler, tauchten die Angreifer hinunter in etwa 80 Meter Tiefe und befestigten Sprengsätze an allen vier Röhren. Drei wurden von den Explosionen im September 2022 komplett zerstört. Ob jemals wieder Gas durch die Pipelines strömt, ist zweifelhaft.