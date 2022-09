Über den Schutz der kritischen Infrastruktur wird vor dem Hintergrund der Gaslecks in der Ostsee diskutiert. In der Nacht zum Montag war zunächst in einer der beiden Röhren der nicht genutzten Pipeline Nord Stream 2 ein starker Druckabfall festgestellt worden. Später meldete der Nord-Stream-1-Betreiber einen Druckabfall auch in diesen beiden Röhren. Behörden entdeckten schließlich insgesamt vier Lecks an den beiden Pipelines. Die EU und die Nato gehen von Sabotage aus. Zuletzt war keine der vier Röhren in Betrieb.