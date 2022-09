Neue Aufnahmen der schwedischen Küstenwache: Sie zeigen ein weiteres Leck an einer Ostseepipeline. Die Leitungen Nord Stream 1 und 2 sind zwar nicht in Betrieb, sie sind aber aus technischen Gründen mit Gas gefüllt, das jetzt austritt.

Die genaue Position des vierten Lecks ist bisher nicht bekannt. [Karte] Nach Angaben der Küstenwache befinde es sich in der schwedischen Wirtschaftszone an der Leitung Nord Stream 2 –nur wenige Kilometer entfernt von einem der anderen drei Lecks, nordöstlich von Bornholm.

Die ruhige Insel liegt mitten in der Ostsee und gehört zu Dänemark. Sie steht mit ihren knapp 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder im Fokus der Aufmerksamkeit.

Jacob Trost, Bürgermeister von Rønne, Bornholm:

»Seit Anfang des Jahres haben sich die Dinge verändert. Viele Augen blickten nach Bornholm, einfach wegen unserer Lage. Wir sind der östlichste Teil Dänemarks und damit der Situation in der Ukraine am nächsten.«

Die Explosionen an den Ostsee-Pipelines führen weltweit zu politischen Turbulenzen. Der Westen geht von Sabotageakten im Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine aus, aber auch Moskau äußerte den Verdacht, »ein Staat« habe die Schäden absichtlich verursacht.

Jacob Trost, Bürgermeister von Rønne, Bornholm:

»Dieser Vorfall jetzt ist noch einmal näher an Bornholm, und ich habe mitbekommen, dass viele Menschen auf der Insel darüber sprechen. Einige machen sich Sorgen, aber die meisten sehen das sehr gelassen. Es ist sozusagen nur ein weiteres Kapitel dieser internationalen Sicherheitseskalation.«

Offen ist, wie sich der massive Gasaustritt auf die Umwelt auswirkt. Klar ist: Das austretende Erdgas besteht zu 99 Prozent aus Methan, einem extrem klimaschädlichen Treibhausgas.

Für die Menschen auf Bornholm gebe es immerhin keine direkte gesundheitliche Gefahr, so die dänischen Behörden. Und auch der Bürgermeister bleibt gelassen.

Jacob Trost, Bürgermeister von Rønne, Bornholm:

»Ich sehe nirgendwo Panik. Es ist etwas, worüber die Leute auf der gleichen Ebene sprechen wie über die steigenden Energiepreise und was in der Zukunft passieren wird.«

Ein Sprecher der Betreiberfirma Nord Stream AG sagte am Donnerstag, man könne keine Prognosen für den zukünftigen Betrieb der Pipeline abgeben, solange die Schäden nicht begutachtet werden konnten. Am Montag dürfte dem Betreiber zufolge kein Gas mehr aus den Lecks in Nord Stream 1 strömen.