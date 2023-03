Südkoreanisches Militär übt mit den USA

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel nehmen seit Monaten zu. Bereits im vergangenen Jahr führte Nordkorea eine Rekordzahl von Waffentests durch, Pjöngjang erklärte sich selbst zu einer »unumkehrbaren Atommacht«. Südkorea führt im Gegenzug gemeinsame Militärmanöver mit den USA durch.

Die beiden Staaten hatten vergangene Woche ihre gemeinsame Militärübung »Freedom Shield« (»Freiheitsschild«) abgeschlossen – das größte gemeinsame Militärmanöver der vergangenen fünf Jahre in der Region. Am Montag setzten die beiden Verbündeten ihre Übungen mit Marinemanövern fort. Am Dienstag traf eine US-Flugzeugträgerkampftruppe in Südkorea ein.