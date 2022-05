Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale, im Anschluß finden Sie hier laufend aktualisiert alle Ergebnisse, Zahlen und Grafiken zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfahlen.

Nordrhein-Westfalen ist in 128 Wahlkreise unterteilt. Die Karten und Tabellen zeigen regionale Ergebnisse:

So wird in Nordrhein-Westfalen gewählt

Der Landtag in Düsseldorf hat ohne Ausgleichs- und Überhangmandate 181 Sitze. Davon werden 128 in den Wahlkreisen per Erststimme als Direktmandate vergeben. Der Rest der Mandate wird über die Landeslisten der Parteien verteilt. Letztlich muss die Sitzverteilung im Landtag dem Zweitstimmenergebnis entsprechen. Erhält eine Partei über Erststimmen mehr Direktmandate, als ihr laut dem Zweitstimmenergebnis zustehen würden, dann erhalten die anderen Parteien Ausgleichsmandate, um das richtige Verhältnis wieder herzustellen.